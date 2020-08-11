Дриусси удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Ротором»

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси забил второй мяч в матче первого тура Российской Премьер-лиги против волгоградского «Ротора».

Игра проходит на стадионе «Волгоград-Арена», счет в матче на данный момент 2:0 в пользу гостей. Стадион заполнен болельщиками не на полную из-за ограничений Роспотребнадзора.

Мяч был забит на 79-й минуте встречи, Артем Дзюба после прорыва в штрафную Эмилиано Ригони отправил мяч во вратаря, а Дриусси сыграл на добивании.

В первом тайме за «Зенит» отличился нападающий Артем Дзюба, передачу на него отдал Себастьян Дриусси. Эпизод произошел на 22-й минуте встречи.

Прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.