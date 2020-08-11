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  • 21:05,  11 августа 2020
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ФК "Зенит"
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Дриусси удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Ротором»

Дриусси удвоил преимущество &#171;Зенита&#187; в матче с &#171;Ротором&#187;
Себастьян Дриусси. Фото: ФК "Зенит"

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси забил второй мяч в матче первого тура Российской Премьер-лиги против волгоградского «Ротора».

Игра проходит на стадионе «Волгоград-Арена», счет в матче на данный момент 2:0 в пользу гостей. Стадион заполнен болельщиками не на полную из-за ограничений Роспотребнадзора.

Мяч был забит на 79-й минуте встречи, Артем Дзюба  после прорыва в штрафную Эмилиано Ригони отправил мяч во вратаря, а Дриусси сыграл на добивании.

В первом тайме за «Зенит» отличился нападающий Артем Дзюба, передачу на него отдал Себастьян Дриусси. Эпизод произошел на 22-й минуте встречи.

Прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Отметим, «Зенит» — действующий чемпион России по футболу, «Ротор» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата ФНЛ и обеспечил себе место в РПЛ.

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