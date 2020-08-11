Петербургский «Зенит» стартовал с победы в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата России по футболу-2020/21 «Зенит» обыграл волгоградский «Ротор».

Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме «Зенит» открыл счет на 22-й минуте благодаря стараниям Артема Дзюбы. Передачу на форварда сделал Себастьян Дриусси.

Во втором тайме Дриусси уже отличился сам, сыграв на добивании после удара Дзюбы во вратаря «Ротора». Эпизод произошел на 79-й минуте.

Таким образом, «Зенит» записал в копилку три очка после первого тура РПЛ. Также с победы в чемпионате Росссии стартовали ЦСКА, «Ростов», «Динамо» и «Краснодар». В следующем туре команде Сергее Семака предстоит выезд в Ростов.