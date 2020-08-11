Казанский «Рубин» начал матч против московского «Локомотива» в первом туре чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра проходит в Казани на стадионе «Казань-Арена».

Главный арбитр встречи — Сергей Иванов, ему на линиях помогают Адлан Хатуев и Владимир Миневич.

Этот матч станет завершающим в первом туре РПЛ из-за того, что в пятницу, 7 августа, «Локомотив» принимал участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял второе место и обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. «Рубин» завершил сезлон-2019/20 на 10-м месте.

Одну очную встречу выиграл «Локомотив», еще одна завершилась вничью со счетом 1:1.