Футболистки петербургского «Зенита» уступили клубу «Рязань-ВДВ» в третьем туре Суперлиги.

Игра прошла в Рязани на стадионе «Спартак», зрителей на матче не было из-за пандемии коронавируса. Матч завершился со счетом 1:0, единственный мяч в матче забила полузащитника Наталья Перепечина.

Из-за красной карточки в матче против «Звезды-2005» этот матч пропускала капитан «Зенита» Екатерина Сочнева. Вместо нее на поле с капитанской повязкой вышла Екатерина Морозова.

Напомним, за три тура в дебютном сезоне Суперлиги «Зенит» набрал всего одно очко: в домашней игре в «Звездой-2005», которая завершилась со счетом 0:0. Стартовый матч розыгрыша футболистки «Зенита» проиграли представительницам ЦСКА в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1, за петербургскую команду мяч забила Елена Шестернева.