Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о контрольных прокатах юниорской сборной России на базе в Новогорске.

Сегодня, 11 августа, спортсмены продемонстрировали произвольные танцы.

По словам Тарасовой в интервью ТАСС, на прокатах присутствовали лучшие российские судьи-международники — Елена Чайковская и Геннадий Карпоносов. «Мы дали рекомендации спортсменам, рассказали им, что еще нужно сделать, чем заниматься», — сказала эксперт, отметив, что контрольные прокаты — это очень ответственное мероприятие и федерация проводит их потрясающе.

«Это очень хорошая практика, когда ФФККР всех собирает, когда приходят грамотные судьи и люди, заинтересованные в развитии фигурного катания и знающие свой вид», — сказала Тарасова.

Напомним, в пятницу, 14 августа, с короткими программами в Новогорске выступят спортивные пары.