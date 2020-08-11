Российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась впечатлениями от контрольных прокатов юниорской сборной России в танцах на льду.

«То, что мы увидели вчера и сегодня, было просто поразительно. Я очень довольна. Готовы пары просто хорошо, как будто не было никакой пандемии», — сказала Чайковская в интервью РИА Новости. По мнению эксперта, сезон начался мощно и впечатление от прокатов радужное.

Чайковская отметила, что очень боялась за прокаты, поскольку пары могли не успеть подготовиться, однако все участники подтянулись и подошли в полной готовности. «Тем не менее, все сделано, все «в ногах», все на скорости. Ура!», — сказала Чайковская.

Напомним, контрольные прокаты юниоров в Новогорске продлятся до 19 августа.