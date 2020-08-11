Итальянская «Аталанта» сегодня, 12 августа, сыграет против французского «Пари Сен-Жермен» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

В 1/8 финала «Аталанта» обыграла «Валенсию», а «Пари Сен-Жермен» одолел дортмундскую «Боруссию».

Начиная со стадии 1/4 финала все противостояния в текущем розыгрыше Лиги чемпионов будут проходить в один матч — таков регламент доигровки турнира на нейтральной территории, в Португалии.

Победителю пары «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиги чемпионов предстоит встретиться с лучшей командой из пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико». Матч между этими клубами состоится 13 августа.