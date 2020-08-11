Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в перерыве матча первого тура РПЛ против московского «Локомотива».

На данный момент в матче на «Казань Арене» продолжается второй тайм, еще до перерыва «Локомотив» забил в ворота «Рубина» два мяча.

Эпизод с удалением Слуцкого попал в объективы камер и был продемонстрирован телеканалом «Матч Премьер»: в перерыве матча тренер активно дискутировал с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, после чего получил красную карточку.

Отметим, Слуцкий мог критиковать арбитра за неназначение пенальти в одном из эпизодов первого тайма: Иван Игнатьев в штрафной площадке столкнулся с Гильерме. Сразу после этого момента «Локомотив» забил второй мяч.