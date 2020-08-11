Российский тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась по поводу контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске.

В интервью ТАСС Крылова отметила, что в России первыми провели такое мероприятие с фигуристами во время пандемии коронавируса. «Ни в одной стране даже близко такого нет, а у нас уже прошли первые прокаты, все ребята собраны», — отметила тренер.

По мнению Крыловой, на самоизоляции все провели огромную работу, спешно делали хореографию к новым программам. «Это сложно, это занимает время, чтобы накатать новые шаги программ, но все мобилизовались и показали все, что могут», — заявила специалистка.

Напомним, 10 и 11 августа прошли контрольные прокаты у танцевальных пар, в пятницу, 14 августа, короткие программы покажут спортивные пары.