Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в первом туре Российской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче игроки «Локомотива» открыли еще на второй минуте встречи, это сделал Алексей Миранчук. Затем на 26-й минуте игры мяч забил Дмитрий Баринов. В обоих голевых атаках результативной передачей отметился Дмитрий Рыбчинский.

В составе «Рубина» в матче произошло два удаления: сначала в перерыве встречи после долгого спора с арбитром был удален главный тренер команды Леонид Слуцкий, а во втором тайме на 65-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Рубина» Силвие Бегич.

В следующем туре «Рубин» сыграет домашний матч с «Уралом», а «Локомотив» на своем поле примет «Краснодар».