Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями с отдыха на природе.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила несколько снимков с дачи: с цветами и козами.

«Когда-нибудь, лет через 30, я точно добровольно буду копать грядки, заведу козу и выучу название всех посаженных цветов. Верите?» – написала Туктамышева под фото.

Напомним, Елизавета Туктамышева уже поставила обе программы на новый сезон: в короткой программе фигуристка будет кататься под музыку из балета «Спартак», а в произвольной программе будет выступать под музыку композитора Бхимы Юнусова.

В ближайшее время программы Туктамышевой можно будет увидеть на контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию, которые состоятся в начале сентября в ДС «Мегаспорт».