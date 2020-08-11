Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу выступления Данила Кругового и Деяна Ловрена в матче РПЛ против «Ротора», а также рассказал о состоянии травмированного Андрея Лунева.

Слова Семака цитирует портал Sport24. По мнению тренера, Круговой очень уверенно вышел на замену. «Создал пару моментов, почти без ошибок сыграл. Я остался доволен его дебютом», — заявил Семак.

Как считает тренер, еще рано делать какие-то выводы о Деяне Ловрене, они появятся после долгой дистанции.

Также, по словам Семака, рано говорить о возвращении голкипера Андрея Лунева в общую группу. «Не могу сказать, когда Лунев приступит к тренировкам. Он чувствует себя хорошо», — отметил Семак.

Напомним, «Зенит» победил «Ротор» со счетом 2:0, по голу забили Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.