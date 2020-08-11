Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о первом матче команды в новом розыгрыше чемпионата России по футболу.

Слова Семака после игры против «Ротора» в Волгограде приводит Sport24.

«Тяжелая игра. В первом тайме смотрелись получше», — отметил тренер, добавив, что во втором тайме был промежуток, где «Зениту» не удавалось взять мяч под контроль, однако команда смогла в конце забить и довести дело до победы.

«Поздравляю болельщиков с удачным стартом в новом сезоне РПЛ. Мотивация у «Ротора» была запредельная, нам было непросто», — сказал Семак, отметив, что никто из команды не жаловался на жаркую погоду в Волгограде, но с ней отчасти были связаны решения по заменам.

Напомним, «Зенит» победил «Ротор» со счетом 2:0, по голу забили Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.