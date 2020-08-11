Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу старта клуба в чемпионате России.

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС. По мнению гендиректора клуба, очень важно стартовать на турнире с победы.

«Ротор» имеет хорошие перспективы, команда не тушевалась и даже хотела озадачить «Зенит» в начале матча активным прессингом», — заявил Медведев, отметив, что победа над «Ротором» получилась непростой, но заслуженной.

Также гендиректор «Зенита» отметил, что много говорится о том, чтобы средний уровень футбола в лиге был высоким. «Надо радоваться тому, что у нас будут конкурентные матчи, борьба в каждой игре», — сказал Медведев.

Напомним, «Зенит» обыграл «Ротор» со счетом 2:0, в матче отличились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.