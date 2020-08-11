Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов не приехал на централизованный сбор национальной команды в Сочи, как планировалось ранее.

О причинах опоздания на сбор сообщил личный тренер биатлониста Александр Касперович. Изначально планировалось, что Логинов прибудет в расположение сборной в Сочи сегодня, 11 августа, но этого не произошло.

«К сожалению, этого не произошло по причине того, что он приболел. У него небольшая простуда. Завтра я поговорю с ним, но думаю, что совсем скоро он поправится и приедет в Сочи», — заявил Касперович, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Напомним, первую часть межсезонья Александр Логинов провел на самостоятельной подготовке, в том числе и стрелковой, а затем присоединился к сборной Тюменской области.