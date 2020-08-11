Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий эмоционально высказался о проблемах судейства в российском футболе после игры с «Локомотивом».

Видеоролики с интервью Слуцкого после матча появились в «Твиттере» клуба. Слуцкий отметил, что перед сезоном арбитрам направили письмо, где просили объяснить, как работает VAR, в каких случаях назначаются пенальти.

«Да, мы, наверное, не имеем такое количество почитателей, как «Спартак», но я умоляю всю общественность и всех болельщиков», — сказал Слуцкий, отметив, что судья не назначил пенальти при счете 1:0, а в перерыве заявил, что пенальти не было.

Тренер отметил, что не понимает, проблема в предвзятости или в низкой квалификации. «Судьям дали уже VAR, и посадили арбитров туда, и миллион повторов», — сказал специалист, отметив, что у него возникли большие вопросы и по карточке Гильерме, однако арбитр не ответил на его вопрос четко.

«Они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они ведут себя как считают нужным. VAR в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается», — заявил Слуцкий.

Игра «Рубин» — «Локомотив» завершилась поражением казанцев со счетом 0:2.