Главные новости из мира спорта за 11 августа — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Зенит» стартовал в новом сезоне РПЛ с победы над «Ротором»

Петербургский «Зенит» стартовал с победы в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата России по футболу-2020/21 «Зенит» обыграл волгоградский «Ротор». Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме «Зенит» открыл счет на 22-й минуте благодаря стараниям Артема Дзюбы. Передачу на форварда сделал Себастьян Дриусси. Во втором тайме Дриусси уже отличился сам, сыграв на добивании после удара Дзюбы во вратаря «Ротора». Эпизод произошел на 79-й минуте.

«Локомотив» на выезде обыграл «Рубин» в первом туре РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в первом туре Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче игроки «Локомотива» открыли еще на второй минуте встречи, это сделал Алексей Миранчук. Затем на 26-й минуте игры мяч забил Дмитрий Баринов. В обоих голевых атаках результативной передачей отметился Дмитрий Рыбчинский.

Слуцкого удалили в перерыве матча «Рубин» — «Локомотив» после спора с судьей

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в перерыве матча первого тура РПЛ против московского «Локомотива». Эпизод с удалением Слуцкого попал в объективы камер и был продемонстрирован телеканалом «Матч Премьер»: в перерыве матча тренер активно дискутировал с главным арбитром встречи Сергеем Ивановым, после чего получил красную карточку. Позже Слуцкий пояснил, что спорил с судьей из-за неназначенного пенальти.

Матчи чемпионата Белоруссии перенесены из-за акций протеста

Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за акций протеста в стране. Как сообщает «Прессбол», встречи «Динамо» Брест — «Слуцк» и «Минск» — «Славия» перенесены на неопределенный срок. Также неизвестно, когда пройдет матч дублирующих составов «Динамо» и «Слуцка».

Широков отстранен от телеэфиров за избиение арбитра

Бывший футболист сборной России Роман Широков отстранен от работы на телеканале «Матч ТВ», сообщает Sport24. В понедельник, 10 августа, Широков избил судью во время матча любительских команд. Инцидент произошел на турнире Кубок Селебрити, где Роман выступал за команду «Матч ТВ».

«Дали спортсменам рекомендации»: Тарасова высказалась о контрольных прокатах юниоров

В Новогорске сегодня, 11 августа, завершилась первая часть контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию: танцевальные пары продемонстрировали произвольные танцы на сезон-2019/20. По словам тренера Татьяны Тарасовой в интервью ТАСС, на прокатах присутствовали лучшие российские судьи-международники — Елена Чайковская и Геннадий Карпоносов, а само мероприятие прошло очень хорошо.

Футболистки «Зенита» уступили клубу «Рязань-ВДВ» в третьем туре Суперлиги

Футболистки петербургского «Зенита» уступили клубу «Рязань-ВДВ» в третьем туре Суперлиги. Игра прошла в Рязани на стадионе «Спартак», зрителей на матче не было из-за пандемии коронавируса. Матч завершился со счетом 1:0, единственный мяч в матче забила полузащитника Наталья Перепечина.