Организаторы в турнира City Biathlon, который пройдет в немецком Висбадене 27 сентября, огласили состав участников.

В мужской части соревнований примут участие норвежец Йоханнес Бё, немцы Бенедикт Долль и Филипп Хорн, француз Кентен Фийон-Майе, словенец Яков Фак, итальянец Лукас Хофер и украинец Дмитрий Пидручный. Имя еще одного участника будет названо позже.

У женщин в число участниц вошла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, итальянка Доротея Вирер, немки Ванесса Хинц и Каролин Хорхлер, норвежка Ингрид Тандревольд, полячка Моника Хойниш и швейцарка Лена Хекки.