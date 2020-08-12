Олимпийский чемпион Олег Васильев подтвердил, что действительно переболел коронавирусом. В марте он сдал положительный тест на COVID-19, затем несколько анализов дали отрицательный результат.

По словам Васильева, история завершилась благополучно. Он подчеркнул, что его настойчивость привела к изменениям схемы лечения на дому. Раньше было понятно, как людей сажают в изоляцию, но не было правил, как их выпускать. Теперь эти правила появились, сказал Васильев.

«Мы сделали суммарно восемнадцать тестов на нашу семью. Коронавирус в итоге был, анализ на антитела впоследствии оказался положительным. Я сдал 650 миллилитров плазмы для помощи тем больным, которым она могла понадобиться», — рассказал Васильев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Васильев является олимпийским чемпионом 1984 года в парном катании, он выступал с Еленой Валовой.