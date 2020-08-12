Особенный спортивный сезон должен был чем-то запомниться и в НХЛ. Глубокая отметина осталась уже на ранней стадии: матч «Тампы» и «Коламбуса» продлился шесть часов и 13 минут.

Началась игра в 22:09 по московскому времени, а завершился матч в 4:22. «Чистое» время поединка — 150 минут и 27 секунд, именно на этом моменте Брэйден Пойнт забросил победную шайбу. Ассистировали ему Кучеров и Сергачев. Такой тайминг занял четвертое место в истории НХЛ, причем если на третьей строчке относительно недавняя (2000 год) игра «Питтсбурга» и «Филадельфии», то две лидирующие позиции занимают совсем уж древние игры, оставшиеся только на страницах программок:

1. «Монреаль» – «Детройт» – 0:1, 1936 год (176 минут и 30 секунд);

2. «Бостон» – «Торонто» – 0:1, 1933 год (164 минуты и 46 секунд);

3. «Питтсбург» – «Филадельфия» – 1:2, 2000 год (152 минуты и 1 секунда).

В игре «Тампы» с «Коламбусом» благодаря рекордному времени на льду некоторым хоккеистом удалось установить пару рекордов. Андрей Василевский, например, сделал 61 сэйв и установил рекорд «Лайтнинг», превзойдя достижение соотечественника Николая Хабибулина, который совершил 60 спасений в шестом матче серии первого раунда плей-офф-2003 против «Вашингтона».

Но главной звездой матча стал финский голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. Несмотря на поражение его команды, финн побил рекорд НХЛ по количеству сэйвов в матчах плей-офф. Корписало с большим заделом превзошел прошлый наилучший результат, который принадлежал Келли Хруди, сделавшему 73 спасения в 1987 году. Корписало за встречу с «Тампой» отразил 85 бросков.

Параллельно команды побили общий рекорд по количеству бросков в одном матче. На двоих соперники нанесли 151 бросок: 88 раз по воротам пробила «Тампа» и 62 — «Коламбус». Кроме того, матч «Лайтнинг» и «Блю Джекетс» стал третьим по количеству овертаймов в истории НХЛ. Воистину историческая игра!