Согласно официальной статистике на среду, 12 августа, в России зафиксированы 5 102 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 902 701, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 177 143 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 129 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 15 260 летальных случаев. За последние 24 часа 7 123 пациента выписаны по выздоровлению, всего 710 298 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 249 611 инфицированных, из них 689 — за последние сутки. В Московской области 65 324 зараженных, из них новых случаев — 152. В Санкт-Петербурге добавился 161 пациент, всего 33 365 инфицированных.