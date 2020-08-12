Московский ЦСКА объявил о продолжении сотрудничества с «Аэрофлотом». Как сообщает Москва.ру, соглашение, рассчитанное до конца 2020 года, не предполагает денежных расчетов между сторонами.

«Мы благодарны нашему давнему и надёжному партнёру «Аэрофлоту» за то, что в столь непростые для их отрасли времена компания нашла возможность продолжить сотрудничество с нами. Перелёты с «Аэрофлотом» — самый комфортный и безопасный выбор для нас», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Он подчеркнул, что армейцы постоянно участвуют в еврокубковых турнирах, поэтому количество перелетов очень большое. По его словам, «Аэрофлот» делает всё возможное, чтобы игроки, тренеры и сотрудники клуба могли чувствовать себя комфортно.

Напомним, с 2009 года «Аэрофлот» является партнером и официальным перевозчиком столичного клуба. Ранее компания заявила о вынужденном прекращении всех спонсорских контрактов, предполагающих денежные выплаты в 2020 году.