Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал инцидент с участием экс-футболиста сборной России Романа Широкова. В матче любительских команд Широков избил арбитра Никиту Данченкова прямо на поле.

«Удары голыми руками чреваты и опасны. Можно очень неудачно попасть. Не нужно обладать нокаутирующим ударом Тайсона, чтобы убить человека», — заявил Василевский, слова которого приводит «Всё про спорт».

По мнению бойца, глупо устраивать такую драку. Если Широков хотел показательно не согласиться с действиями арбитра, мог бы дать ему пощечину, считает Василевский.

«Зачем ещё и пинать? Там же шипы. Широков – змеёныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был неправ, но он же его не бил», — сказал боец.

Василевский выразил уверенность, что у Широкова не хватило бы смелости поступить так же, если бы напротив был профессиональный боец.

«Просто он понимает, что судья рухнет от его ударчика, а он добьёт ногой. Мне бы он так не сделал», — сказал спортсмен.