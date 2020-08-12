Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева подвергалась критики за публикацию на тему протестов в Белоруссии.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка разместила пост, в котором призвала оставаться людьми и уважать друг друга, а также решать конфликтные ситуации гуманным путем.

Подписчики негативно отнеслись к этой публикации.

«Гуманность — это точно про белорусскую власть. Спасибо, Дарья. С такой позицией обращайтесь к Норвегии. Если вам нечего сказать — просто не говорите»

«Иногда лучше промолчать,чем писать лицемерный пост о переживании…Прекрасно зная,кто виноват..Имея возможность обращения на весь мир,имея возможность показать реально происходящее в Беларуси…Конечно проще корявое сердечко в Пэйнте наковырять»

«Только от мирных протестующих не летят резиновые пули, гранаты, газ. Не идут в ход дубинки и водометы»

«Дарья, не вам ли знать что такое винтовка и пуля? Бывали ли вы на месте мишеней? Нет? Приезжайте с мужем в Минск, прогуляйтесь по центру вместе с жителями столицы, а потом рисуйте сердечки свои показушные!»