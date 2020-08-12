Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвел итог матча с «Локомотивом» (0:2) в первом туре РПЛ.

«Всем болельщикам хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, сегодня создали отличную атмосферу на стадионе», — написал Дюпин на своей странице в «Инстаграме».

Вратарь отметил, что «Локомотив» — сложный соперник для «Рубина», но команда не сдалась после двух пропущенных голов и постаралась сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Даже при счёте 0:1 был эпизод, где с моей позиции показался 100% пенальти в ворота «Локо». После просмотра повторов такое же мнение, но… Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые следили за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре», — написал Дюпин.

Он подчеркнул, что даже после этого эпизода команда вышла на второй тайм с настроем исправить положение, но сделать это не получилось.

Напомним, в перерыве матча был удален главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. После окончания встречи он раскритиковал судейство.