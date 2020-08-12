Своим мнением о матче 1-го тура РПЛ между «Ротором» и «Зенитом» (0:2) с Nevasport делиnся бывший защитник сине-бело-голубых, обладатель Кубка России-1999 Константин Лепехин.

Экс-оборонец «Зенита» не заметил ничего нового в игре «Зенита». По мнению Лепехина, сопротивление для «Зенита» в этом матче было минимально.

«Все в таком же ключе: много передач с флангов. Неторопливая игра, спокойный контроль мяча. Без каких-то резких креативных действий. Этого хватает, чтобы побеждать в России. Это не вина «Зенита», что с такой прогнозируемой игрой он на голову сильнее всех», — подчеркнул в общении с корреспондентом Nevasport Лепехин.

Изменения у «Зенита» все-такие есть. Место в центре обороны вместо Бранислава Ивановича занял Деян Ловрен, проведший второй уверенный матч за «Зенита». Замена возрастного Ивановича на более скоростного Ловрена помогла Сергею Семаку поднять линию обороны выше, что позволило разворачиваться в более эффективный прессинг на чужой половине поля.

«Я не думаю все же, что Ловрен как-то изменит «Зенит». Центральные защитники не те футболисты, которые как-то меняют рисунок игры. Его работа — быть надежным. Я надеюсь, он таким будет. Таким же, как был Иванович», — считает Лепехин.

Лучшим игроком матча смело можно считать Себастьяна Дриусси. Гол и пас — это одно. А другое — неутомимая работа на чужой половине поля, которая постепенно становится фирменной чертой аргентинца.

«Конечно, Дриусси — это лучший игрок матча. Во-первых, человек, забивающий и отдающий — уже стоит того, чтобы его отметили. А во-вторых, он играл достаточно хорошо и с настроением, — отметил Лепехин.

В концовке матча при счете 2:0 в свою пользу «Зенит» выпустил на поле молодых игроков — Данила Кругового, Андрея Мостового и Леона Мусаева. Все трое достаточно уверенно смотрелись на фоне «Ротора», а Круговой отметился несколькими эффектными перехватами и кроссами в штрафную.

«Я бы не сказал, что кто-то усилил игру или ослабил. Все сыграли достойно, на том уровне, чтобы обыграть «Ротор». Такой игры было достаточно. А потом, в концовке уже все было решено. Единственный был шанс проявить себя — каким-то голом или голевой передачей, но времени было немного. Вышедшие на замену как-то ярко или негативно себя не проявили, сыграли ровно, — подвел итог Лепехин.