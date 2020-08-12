Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев прокомментировал беспорядки в стране, которые начались после выборов президента.

Васильев заявил, что происходящее никак не отразилось на работе, сейчас идет тренировочный сбор, а первые соревнования запланированы на 15-16 августа.

«Те события, которые имеют место в Минске, развернулись сутки назад. До нас волна ещё не докатилась. Мы – иностранные граждане по отношению к Беларуси, и россиянам не стоит влезать в дела союзного государства, давайте остановимся на этом», — заявил Васильев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что россияне должны были интересоваться поправками в Конституцию РФ.

«Для меня вот это было очень важно», — сказал Васильев.