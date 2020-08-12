Тихонов о рекламе фонда Гафарова: Это была всего лишь фотосессия

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал свое участие в фонде Gafarov and Partners, создатели которого утверждали, что зарабатывают на ставках.

По словам Тихонова, на тот момент, когда его пригласили приехать и пообщаться об этом, никто не знал, что это. Игрок отметил, футболистов просто пригласили – они прилетели, поговорили, сфотографировались – и все, улетели домой.

«Вы видели, чтобы мы призывали вкладывать в этот фонд? Не было ни единого подобного слова. Это была всего лишь фотосессия людей, которых пригласили сфотографироваться. Если люди хотят куда-то вкладываться… Вспомните МММ! Тогда половина страны туда вложилась!» – сказал Тихонов, слова которого приводит Betting Insider.