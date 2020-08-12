Гуменник рассказал, когда планирует завершить карьеру и поступить в медицинский вуз

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о своей учебе и планах на ближайшие годы.

По словам Гуменника, в учебе он обязательно правильно ответит, если изучал материал, а на льду такой уверенности нет. Фигурист отметил, даже если он делал определенный прыжок на тренировках тысячи раз, то на соревнованиях все равно может не получиться, потому что там есть факторы, которые от него не зависят.

Гуменник добавил, следующие четыре года он не будет поступать в университет, потому что для того, чтобы стать хорошим врачом, нужно тратить много времени и сил, а таких ресурсов у него сейчас нет, ведь с фигурным катанием это несовместимо.

Фигурист заявил, что ближайшие четыре года он потратит только на спорт.

«А потом поступлю в медицинский. С направлением пока не определился. Сейчас меня интересует генетика, но все может поменяться. После того как отучусь, буду работать врачом. Если буду конкурентоспособен, то продолжу заниматься фигурным катанием. Но только если в роли спортсмена, тренером быть не хочу», — сказал Гуменник, слова которого приводит «Мел».