Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что завершил карьеру из-за травм.

На своей странице в «Инстаграме» он написал, что иногда молодым футболистам приходится рано уходить из спорта из-за повреждений.

По словам Малафеева, у него было всего две серьезные травмы за всю карьеру. Первая произошла перед Евро-2004: тогда голкипер сломал кисть, но успел восстановиться к турниру. Второй момент случился в 2006 году: в конце сезона появились показания к операции на паховые кольца. Футболист был прооперирован в межсезонье и смог вернуться в строй к началу матчей.

«К сожалению, завершить карьеру пришлось именно из-за здоровья: всё чаще о себе напоминали икроножные мышцы. Проблемы с ними начались давно и стали результатом и врождённых, и приобретённых особенностей. Плоскостопие, разная длина ног, выдвинутый и менее подвижный таз, сколиоз, игры на обезболивающих из-за болей в спине — всё это привело к тому, что внутренние повреждения икры появлялись на ровном месте», — написал Малафеев.

Напомним, на протяжении всей карьеры Малафеев защищал цвета «Зенита». В 2016-м году он объявил о завершении карьеры, затем на протяжении трех лет работал в клубе.