На сайте РФС опубликованы итоги заседания экспертно-судейской комиссии.

В связи с обращением «Спартака» были разобраны три решения арбитров игры первого тура российской премьер-лиги между красно-белыми и «Сочи».

По эпизоду на 14-й минуте комиссия решила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака», а вмешательство ВАР в эпизод не требовалось, так как нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку.

В случае с эпизодом на 40-й минуте комиссия признала верным решение арбитра вынести предупреждение футболисту «Сочи» Сергею Терехову.

По эпизоду на 88-й минуте решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Кроме того, ошибочным комиссия признала решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства ВАР.