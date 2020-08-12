Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что на этапе Гран-при Формулы-1 в Сочи ожидается более 30 тысяч болельщиков.

Соревнования будут проходить в период с 25 по 27 сентября, на данный момент идет продажа билетов. Предыдущие пять этапов Гран-при нынешнего сезона состоялись без зрителей.

«На данный момент мы обсуждаем цифру в 50% от общей вместимости Олимпийского парка, в которую в том числе войдёт вместимость трибун. Это даёт максимальное число зрителей в диапазоне от 30 до 32 тысяч человек», — сказал Титов, слова которого приводит Autosport.

Он подчеркнул, что болельщики и представители прессы не получат доступ в паддок. Также будут запрещены автограф-сессия и традиционная прогулка зрителей по пит-лэйну.

Напомним, ранее стало известно, что хэдлайнером музыкальной программы на Гран-при Сочи станет Земфира.