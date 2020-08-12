Сегодня в Лиге чемпионов стартует «турнир восьми» — уникальный междусобойчик для определения лучшего клуба Европы этого сезона. Nevasport дает расклады на все четыре пары.

Аталанта — ПСЖ. Шансы команд: 40 на 60

За «Аталантой» прекрасная командная игра, которую итальянский клуб тиражировал в матчах чемпионата Италии. Также у клуба из Бергамо было больше игровой практики в связи с отменой чемпионата Франции. На этом плюсы «Аталанты» заканчиваются и начинаются преимущества «ПСЖ». Французы намного сильнее по составу, а тот факт, что парижане никак не могут выйти в полуфинал Лиги чемпионов лишь добавляет мотивации Неймару и ко.

Бавария — Барселона. Шансы команд: 50 на 50

Очевидно, самый статусный матч среди всех пар. «Бавария» является фаворитом — благодаря уникальной форме в Бундеслиге, великолепному составу и безоговорочной победе над «Челси». У «Барселоны» с приходом Сетьена не все в порядке — клуб проиграл чемпионство Примеры «Реалу». Но этот тот случай, когда в паре может быть все что угодно. Игроки «Барсы» способны собраться на один матч, а звездные игроки типа Месси, Суареса, Гризманна способны решить любой эпизод.

Атлетико — Лейпциг. Шансы: 55 на 45

В противостоянии двух очень харизматичных тренеров Симеоне и Нагельсмана практически равенство. Оба клуба сильны организацией игры и тактическими новинками. Какие загадки тренеры предложат друг другу? Будет ли «Лейпциг» напирать на контроль мяча, а «Атлетико» по-фирменному сыграет от обороны? Более ухищренный в еврокубковых баталиях мадридский клуб видится небольшим фаворитом в этом матче.

Манчестер Сити — Лион. Шансы: 70 на 30

Комада Хосепа Гвардиолы является очевидным фаворитом. «Лион» хоть и прошел «Ювентус», сделал это по сумме двух встреч за счет гола забитого на чужом поле, да и туринский клуб был откровенно на спаде. В этот раз будет всего один матч, в котором «Сити» не должен оставлять французам шансы. Последний фактор, впрочем, является также и шансом для «Лиона». В рамках одной игры может быть все что угодно. «Лион» будет искать шанс в контратаках и уповать на дополнительное время и послематчевые пенальти.