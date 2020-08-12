Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную недели Лиги Европы.
В ворота команды недели попал голкипер «Копенгагена» Карл-Йохан Юнссон.
В защитную линию включили Аарона Ван-Биссаку из «Манчестер Юнайтед», Диего Година из «Интера», Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед», и Додо из «Шахтера».
Полузащитники — Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед», Марлос из «Шахтера», Эвер Банега из «Севильи» и Тайсон из «Шахтера».
В нападении — Ромелу Лукаку из «Интера» и Жуниор Мораес из «Шахтера».
Отметим, в полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Севилья» и «Шахтер».
Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» в Кельне состоится 16 августа на стадионе «Рейн Энерги» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч «Интер» — «Шахтер» в Дюссельдорфе состоится 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
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