Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную недели Лиги Европы.

В ворота команды недели попал голкипер «Копенгагена» Карл-Йохан Юнссон.

В защитную линию включили Аарона Ван-Биссаку из «Манчестер Юнайтед», Диего Година из «Интера», Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед», и Додо из «Шахтера».

Полузащитники — Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед», Марлос из «Шахтера», Эвер Банега из «Севильи» и Тайсон из «Шахтера».

В нападении — Ромелу Лукаку из «Интера» и Жуниор Мораес из «Шахтера».

Отметим, в полуфинале сыграют «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Севилья» и «Шахтер».

Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» в Кельне состоится 16 августа на стадионе «Рейн Энерги» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч «Интер» — «Шахтер» в Дюссельдорфе состоится 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.