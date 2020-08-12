Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, переболевший коронавирусом, сдал плазму с антителами.

«После выздоровления я решил сдать тест на наличие антител к COVID-19. Анализ показал, что антитела у меня есть. Тогда я посоветовался с врачом и решил сдать плазму», — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

По словам экс-спортсмена, утром 12 августа он приехал в Областной центр переливания крови в Екатеринбурге и пошел на процедуру сдачи плазмы. Процесс оказался совершенно безболезненным и занял 40-50 минут, рассказал Шипулин.

«Кстати, если среди вас есть те, кто не так давно переболел COVID-19, попробуйте сдать тест на антитела. Вдруг они есть у вас в достаточном количестве, чтобы сдать плазму и помочь тем, кто сейчас болен», — добавил Шипулин.