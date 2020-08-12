Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева обратилась к жителям своей страны в Instagram.

По словам Домрачевой, ситуации на улицах не могут ее не беспокоить, спортсменка обратилась к жителям Белоруссии, и, как выразилась биатлонистка, «к представителям обеих сторон конфликта».

«Уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», — написала Домрачева в социальной сети.

Отметим, после выборов президента в Белоруссии начались уличные протесты несогласных с победой действующего президента Александра Лукашенко, который набрал более 80 процентов голосов. Полиция задержала уже более шести тысяч человек. После столкновений протестующих и правоохранительных органов один человек погиб и более 200 оказались в больницах.