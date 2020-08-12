Российский фигурист Дмитрий Ялин сообщил, что приступил к тренировкам с новой партнершей, но отказался называть ее имя.

Ранее Ялин выступал с Полиной Костюкович, пара распалась в нынешнее межсезонье.

Фигурист рассказал, что продолжает тренироваться в группе Великовых, но пока не может сказать ничего конкретного относительно планов на новый сезон. Он подчеркнул, что начал полноценно кататься с новой партнершей только в июле, потому что катки в Санкт-Петербурге были закрыты.

По мнению Ялина, сейчас рано говорить о результатах, потому что пара пока только скатывается и отрабатывает элементы.

«Озвучивать имя партнерши пока тоже нет смысла. Как только наступит понимание, что наша пара интересна – тогда обязательно появится информация. Сейчас мы оттачиваем элементы, даже о программах еще не думали», — сказал Ялин, слова которого приводит «Областная газета».