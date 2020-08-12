Министерство спорта Российской Федерации выделило субсидию для спасения российской легкой атлетики: организация выделила деньги для ВФЛА на погашение долга перед World Athletics размером в 6,31 миллиона долларов.

Напомним, выплата штрафа была отложена на совете World Athletics до 15 августа. С начала июля до настоящего момента российские легкоатлеты не могут получать даже нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

World Athletics оштрафовал ВФЛА на 5 миллионов долларов за махинации по делу российского легкоатлета Данила Лысенко (была предоставлена поддельная справка для избежания ответственности за пропуск трех допинг-тестов), а также предъявила счет на 1,31 миллиона за издержки, связанные с расследованием дела.