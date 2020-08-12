Российский футбольный тренер, наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о встрече с главным тренером основной команды «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«Наконец-то нашёл время поговорить с товарищем! И даже дал мне померить и подержать трофеи) У вас был когда-нибудь личным фотографом Семак? Не расстраивайтесь — все впереди», — написал Радимов под фото. Встреча тренеров прошла на базе «Зенита» в Удельном парке.

На одной из фотографий Радимов примерил на себя три золотых медали, которые «Зенит» выиграл в сезоне-2019/20: за чемпионат России, Кубок и Суперкубок России.

Напомним, вчера, 11 августа, для «Зенита» стартовал новый розыгрыш чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака на выезде обыграла волгоградский «Ротор»: встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».