Будущее полузащитника Далера Кузяева должно проясниться вот-вот. Как мы помним, отец игрока брал паузу — Далер искал варианты в Европе. В «Зените» говорили, что готовы ждать воспитанника до 11 августа.

И вот обновленная информация от Сергея Семака — Кузяеву готовы ждать пока не возьмут новичка. Когда (если) позицию закроют, места для футболиста не найдется. Впрочем, возможно, что Кузяев и сам к тому времени определится не в пользу «Зенита».

Еще новости, которые могу пролить свет на будущее Далера. Полузащитники Франсис Коклен и Даниэль Парехо официально покинули «Валенсию» и перешли в «Вильярреал». Эти опытные игроки занимали место в центре поля и имели солидную строчку в зарплатной ведомости клуба. Возможно, теперь у «Валенсии» освободилось место и деньги для подписания Кузяева.

Кузяев хорош своим универсализмом — он может сыграть в любом месте полузащиты, исполняя абсолютно любую роль. В этом и заключается ценность игрока, который пока не спешит принимать решение.

Кузяев понимает, что предстоящий контракт с большой вероятностью станет самым серьезным в его футбольной карьере. Если он подпишется с «Зенитом», то не исполнит мечту — поиграть и пожить в Европе. Кузяев адекватно оценивает вероятности — продать его «Зенит», скорее всего, уже не сможет.

Продолжительная пауза имеет минус для игрока: Кузяев вынужден работать самостоятельно, не имеет игровой практики, теряет место в основном составе. Однако процесс набора формы — это вопрос времени. Попытка заиграть в европейском клубе — это тоже вопрос времени. Но куда более наполненного личностным смыслом. Именно поэтому еще держа синицу в руках, Кузяев отлавливает журавля в небе.