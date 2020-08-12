Российский нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустил тренировку с командой, его дебют за «Спартак» в официальном матче снова откладывается.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным издания, Кокорин не вышел на тренировку сегодня, 12 августа, и с большой долей вероятностью не сыграет за «Спартак. на этой неделе.

На пятницу, 14 августа, запланирован матч второго тура Российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

Как сообщают в «СЭ», Кокорин до сих пор не смог избавиться от проблем с икроножной мышцей. По этой причине он не сумел дебютировать за «красно-белых» в матче первого тура РПЛ против «Сочи». Игра прошла на «Открытие-Арене» и завершилась со счетом 2:2.