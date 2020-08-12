Президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны баскетболистов, играющих в НБА.

В эфире Fox Sports Radio политик заявил, что не заметил критики от игроков НБА, однако не удивился бы, если бы ее увидел.

«Некоторые из них очень, очень-очень мерзкие и, если честно, тупые. Я не заметил оскорблений в свой адрес, но заметил следующее: то, как они обслуживают Китай, как они преклоняются Китаю — это позор», — заявил Трамп, отметив, что в США они зарабатывают больше, чем в Китае, однако система в Америке позволяет выражать недовольство ей.

«Они просто не ценят то, что у них есть в Штатах», — заключил Трамп.

Напомним, в ноябре 2020 года в США вновь пройдут президентские выборы.