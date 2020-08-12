Голландский арбитр Бьорн Куйперс пояснил свой комментарий по поводу работы судьи Сергея Иванова на матче казанского «Рубина» и «Локомотива».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Куйперс отметил, что перепутал тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с главой проекта VAR в России Леонидом Калошиным, с которым он иногда переписывается.

«Я сказал, что ситуация сложная, вратарь не играет в мяч, и я предпочел бы назначить пенальти. Это не черно-белая ситуация, поэтому вмешательство ВАР невозможно», — отметил Куйперс, добавив, что в сообщении, которое отправили ему, было написано, что оно от Леонида. Куйперс подумал, что этот вопрос пришел от Калошин, представителя российского футбольного союза, а и даже не знал, что его ответ по поводу эпизода в игре попадет в СМИ.

Арбитра Сергея Иванова Куйперс назвал отличным судьей и человеком. «Это не черно-белая ситуация. Об этом я и сказал Леониду, полагая, что это другой Леонид», — сказал Куйперс.

После игры «Рубин» — «Локомотив» Леонид Слуцкий призвал пожизненно отстранить Сергея Иванова от работы и привел комментарий Бьорна Куйперса по действиям арбитра в эпизодах этой встречи.