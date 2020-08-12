Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о том, что штраф World Athletics по делу легкоатлета Данила Лысенко был выплачен в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте. Долг ВФЛА составлял 6,31 миллиона долларов: из них 5 миллионов — это сумма штрафа по делу Лысенко, а 1,31 млн — это издержки World Athletics по расследованию дела.

Сегодня стало известно о том, что Министерство спорта Российской Федерации выделило единовременную субсидию World Athletics на погашение долга.

Легкоатлет Данил Лысенко пропустил три допинг-теста за 12 месяцев, а затем в World Athletics была предоставлена поддельная справка из больницы, чтобы спортсмен мог избежать наказания согласно всемирному антидопинговому кодексу.