Четырехкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о ситуации с протестами в Белоруссии.

В интервью порталу Sport24 Тихонов заявил, что наблюдает за ситуацией со стороны и считает, что 90 процентов митингующих — это безголовая и проплаченая публика.

«Все орут, качают свои права, а конкретики нет. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело», — заявил Тихонов, добавив, что люди качают за то, что выборы несправедливые.

Тихонов добавил, что понял бы, если бы разница в процентах между кандидатами в президенты была бы небольшой, однако 80 процентов проголосовали за Александра Лукашенко.

«Я побывал почти во всех областях Белоруссии. Трудовой народ трудится, думает, как прокормить балбесов митингующих», — сказал Тихонов.