Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что клуб удовлетворен решениями Российского футбольного союза по работе судей в матче против «Сочи».

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на ВАР признаны ошибочными», — сказал Газизов, слова которого цитирует РИА Новости.

Также Газизов заявил, что позиция Леонида Калошина, главы проекта ВАР, в эфире «Матч ТВ» вызвала недоумение — специалист отстаивал правоту в действиях судьи Алексея Еськова.

«Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», – сказал Газизов.

Напомним, игра «Спартак» — «Сочи» завершилась со счетом 2:2, оба матча «сочинцы» забили с пенальти, и второй одиннадцатиметровый удар был назначен ошибочно.