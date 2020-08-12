Российский тренер по фигурному катанию Денис Самохин сообщил, что Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов временно приостановили тренировки из-за проблем партнерши со здоровьем.

В интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России Самохин отметил, что в межсезонье у танцоров возникли трудности.

«Настя переболела ковидом, вылечилась, приступила к тренировкам, но затем возникли проблемы с ногой, ей стало тяжело наступать», — рассказал Самохин, отметив, что Шпилевая и Смирнов поехали на сборы с группой в Санкт-Петербург и начали ставить программу, однако вынуждены было приостановить работу.

Напомним, Анастасия Шпилевая в июле сообщила, что переболела коронавирусом. Фигуристка проходила лечение в клинике ФМБЦ имени Бурназяна. Пока Шпилевая вынуждена передвигаться с тростью.