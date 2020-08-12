15-летний нападающий московского «Чертаново» Сергей Пиняев забил дебютный гол за команду в Футбольной национальной лиге.

Сегодня, 12 августа, футболисты «Чертаново» провели матч против омского «Иртыша» в рамках третьего тура ФНЛ. Матч прошел на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово.

В составе «Чертаново» счет в матче открыл Илья Молтенинов на 22-й минуте встречи. Сергей Пиняев отличился уже во втором тайме, на 64-й минуте матча. «Иртыш» ответил на это голом на 76-й минуте матча, автором гола стал Евгений Кузнецов, передачу отдал Александр Кербс.

Отметим, ранее 15-летний нападающий «Чертаново» уже отметился двумя голевыми передачами в двух первых турах ФНЛ.

По данным портала Transfermarkt, Пиняев вошёл в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.