Российский вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о новичке клуба, нападающем Александре Кокорине и настрое команды на новый сезон.

В интервью журналу GQ Максименко рассказал: «Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке». Также вратарь отметил, что у «Спартака» есть ожидания от нового сезона, поэтому все футболисты будут стараться по максимуму.

«В каждой игре будем доказывать, что «Спартак» — великий клуб, достойный только победы», — сказал голкипер.

Напомним, Александр Кокорин в статусе свободного агента перешел в «Спартак» летом 2020 года, подписав контракт по схеме 3+1. Пока нападающему не удалось дебютировать за новый клуб, у него проблемы с икроножной мышцей.