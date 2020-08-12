Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал о том, что чемпионка мира среди юниоров, 14-летняя Камила Валиева может принять участие в контрольных прокатах взрослой сборной России по фигурному катанию.

В интервью РИА Новости Горшков отметил, что такой вариант действительно рассматривается в федерации.

«У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно», — заявил Горшков.

Напомним, сезон-2020/21 14-летняя Валиева должна была провести на юниорской серии Гран-при, поскольку на международных соревнованиях по взрослым можно выступать с 15 лет. Контрольные прокаты основной сборной России состоятся в Москве на площадке ДС «Мегаспорт» в начале сентября.